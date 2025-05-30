Открытие летнего сезона итальянского кино в Splendid Garden (2025)
29 мая в кинотеатре Splendid Palace под открытым небом состоялся показ визуально богатого и автобиографического фильма классика Федерико Феллини «Рим», ...
В Splendid Palace открыт сезон летних киносеансов под открытым небом
29 мая вечером под открытым небом в кинотеатре Splendid Palace начался летний сезон итальянского кино Splendid Garden с показа автобиографического фильма классика Федерико Феллини «Рим».
В сотрудничестве с посольством Италии в Риге этим летом зрителей ждут особые показы итальянских киношедевров и современных картин – «Рим», «Брак по-итальянски», «Партенопа» и «Завтра будет новый день». Просмотр фильмов на свежем воздухе дополнит угощение в итальянском стиле от Vīna Studija Splendid.
«В этом году, встречая латвийское лето, на открытых киносеансах будут представлены как шедевры истории итальянского кино, так и яркие современные фильмы, которые отражают притягательность, темперамент, искрометный юмор и преемственность кинематографических традиций Италии», – говорит художественный руководитель Splendid Palace Дайра Аболиня.
Летний сезон итальянского кино Splendid Garden проходит при поддержке посольства Италии в Риге в рамках инициативы Fare Cinema, с помощью которой Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики ежегодно продвигает итальянский кинематограф и его профессионалов. Также поддерживают киносеансы бренды Campari, L'Occitane и Vīna Studija Splendid.
Уже пятый год подряд кинотеатр Splendid Palace приглашает на особый цикл кино под открытым небом Splendid Garden, который занимает важное место в разнообразной программе кинотеатра. В течение всего года Splendid Palace предлагает широкий спектр культурных киноопытов для разных поколений зрителей. Программа включает международные и местные кинофестивали, показы кино классики, «документальные понедельники», специальные сеансы для вязальщиц и многое другое. Молодежная аудитория может смотреть фильмы в рамках программы «Латвийский школьный портфель», участвовать в Молодежной киноакадемии или посещать кинотеатр вместе с родителями на поздних семейных кино-завтраках.
Cпециальный сеанс для любителей вязания в Splendid Palace (2025)
19 января в рижском кинотеатре Splendid Palace состоялся специальный сеанс для любителей вязания.