В Splendid Palace открыт сезон летних киносеансов под открытым небом

Уже пятый год подряд кинотеатр Splendid Palace приглашает на особый цикл кино под открытым небом Splendid Garden, который занимает важное место в разнообразной программе кинотеатра. В течение всего года Splendid Palace предлагает широкий спектр культурных киноопытов для разных поколений зрителей. Программа включает международные и местные кинофестивали, показы кино классики, «документальные понедельники», специальные сеансы для вязальщиц и многое другое. Молодежная аудитория может смотреть фильмы в рамках программы «Латвийский школьный портфель», участвовать в Молодежной киноакадемии или посещать кинотеатр вместе с родителями на поздних семейных кино-завтраках.