Одна южная страна готова отменить 73-летний запрет ради привлечения туристов

Запрет на спиртное действует в стране уже 73 года. По предварительным планам, в этом году разрешение на алкоголь могут получить около 600 заведений. Власти страны заявили, что такие меры позволят «поприветствовать весь остальной мир, не теряя при этом культурной самобытности», и показать Саудовскую Аравию «как прогрессивного, но уважаемого игрока на мировой туристической карте». Согласно рассматриваемым правилам, допустимыми будут спиртные напитки с содержанием алкоголя не более 20% — более крепкие напитки останутся под запретом.