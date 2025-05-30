Одна южная страна готова отменить 73-летний запрет ради привлечения туристов
Саудовская Аравия рассматривает возможность приостановить запрет на алкоголь в стране ради привлечения туристов, а также ради чемпионата мира по футболу, который должен будет пройти в стране в 2034 году.
Как пишет издание Metro, королевство готово к 2026 году разрешить пить вино, пиво и сидр в лицензированных местах, таких как пятизвездочные отели и туристические комплексы.
Запрет на спиртное действует в стране уже 73 года. По предварительным планам, в этом году разрешение на алкоголь могут получить около 600 заведений. Власти страны заявили, что такие меры позволят «поприветствовать весь остальной мир, не теряя при этом культурной самобытности», и показать Саудовскую Аравию «как прогрессивного, но уважаемого игрока на мировой туристической карте». Согласно рассматриваемым правилам, допустимыми будут спиртные напитки с содержанием алкоголя не более 20% — более крепкие напитки останутся под запретом.
Такие правила призваны помочь привлечь туристов в страну, учитывая, что другие соседние государства, включая Эмираты и Бахрейн, уже разрешают употребление алкоголя в туристических зонах. Катар, в котором чемпионат мира по футболу проходил в 2022 году, также разрешил продавать пиво на стадионах во время матчей.