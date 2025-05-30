Суд в РФ запретил фото и мемы, сравнивающие Путина с Гитлером
фото: Vincent Ricci / SOPA Images/Sipa/ Vida Press
Запретить картинки потребовали сотрудники прокуратуры Омска.
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Суд в РФ запретил фото и мемы, сравнивающие Путина с Гитлером

Отдел новостей

Новая газета. Европа

Кировский районный суд Омска признал запрещенными в России двенадцать интернет-страниц, где размещены фото и мемы, которые сравнивают Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

Внимание на это обратила «Вёрстка». Запретить картинки потребовали сотрудники прокуратуры Омска. По их мнению, изображения «негативным образом сказываются на интересах общества и государства, побуждают неопределенный круг лиц к совершению террористической деятельности и преступлений».

Под запрет попали, в частности фотографии, на которых Путину прифотошопили усы и прическу как у Гитлера. Под цензуру попали также изображения из фильма «Гитлер капут!» с Павлом Деревянко и фотографии, содержащие надписи «Путлер капут». К примеру, суд запретил фотографию Ильи Варламова, на которой запечатлена женщина с плакатом «Путлер, выпей яду, пока не угостили свинцом».

Помимо этого, под ограничения попала страница на сайте Стихи.ру, где размещено изображение с Путиным, приставляющим к голове револьвер, и надписью «Как спасти Россию от позора». А также страница в ЖЖ, на которой опубликовано изображение, стилизованное под обложку журнала «Крокодил» с фотографией Путина и надписью «В суде началось рассмотрение дела по существу. Существо заявило, что оно невиновно».

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