Суд в РФ запретил фото и мемы, сравнивающие Путина с Гитлером

Помимо этого, под ограничения попала страница на сайте Стихи.ру, где размещено изображение с Путиным, приставляющим к голове револьвер, и надписью «Как спасти Россию от позора». А также страница в ЖЖ, на которой опубликовано изображение, стилизованное под обложку журнала «Крокодил» с фотографией Путина и надписью «В суде началось рассмотрение дела по существу. Существо заявило, что оно невиновно».