В Валмиере будут производить боевые машины пехоты ASCOD
На заводе в Валмиере будет производиться сборка и техническое обслуживание боевых машин пехоты (БМП) ASCOD. Начало производства запланировано на июнь 2026 года.
Боевая машина пехоты ASCOD оснащена броней четвертого уровня по стандартам НАТО, автоматической пушкой, противотанковыми средствами, пулеметом и современными технологиями, обеспечивающими эффективный обзор поля боя. Экипаж машины составляет три человека, при этом она может перевозить и высаживать до шести полностью экипированных солдат.
«Сборка и обслуживание БМП ASCOD — это важный шаг в развитии наших возможностей в сфере военного производства, обслуживания, а также комплексного ремонта в Латвии. Накопленный опыт в производстве бронетранспортеров 6x6, а также передача знаний и технологий от Patria, подтверждают способность Defence Partnership Latvia качественно выполнять сложные и точные задачи по производству, сборке и обслуживанию военной техники», — заявил Угис Романовс, председатель правления Patria Latvia и предприятия по производству военной техники Defence Partnership Latvia.
«Мы искренне рады началу сотрудничества с Patria, которая доказала свои технологические способности в работе с комплексными решениями для оборонной промышленности. Производство и сборка компонентов БМП ASCOD в Латвии обеспечат надежность военных цепочек поставок, своевременную доставку, а также послужат важным элементом роста местной оборонной индустрии и в целом будут способствовать развитию экономики Латвии», — заявил Алехандро Пейдж Эрнандес, вице-президент GDELS-Santa Bárbara Sistemas.
Ранее сообщалось, что 30 января 2025 года Министерство обороны подписало контракт с GDELS-Santa Bárbara Sistemas на поставку 42 БМП ASCOD для Национальных вооруженных сил на сумму 373 миллиона евро. Первые БМП планируется передать Национальным вооруженным силам осенью 2026 года.