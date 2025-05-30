В Валмиере будут производить боевые машины пехоты ASCOD

«Сборка и обслуживание БМП ASCOD — это важный шаг в развитии наших возможностей в сфере военного производства, обслуживания, а также комплексного ремонта в Латвии. Накопленный опыт в производстве бронетранспортеров 6x6, а также передача знаний и технологий от Patria, подтверждают способность Defence Partnership Latvia качественно выполнять сложные и точные задачи по производству, сборке и обслуживанию военной техники», — заявил Угис Романовс, председатель правления Patria Latvia и предприятия по производству военной техники Defence Partnership Latvia.