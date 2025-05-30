Саудовская Аравия предупредила Иран: заключайте сделку с Трампом, иначе по вам ударит Израиль
Министр обороны Саудовской Аравии передал иранским официальным лицам в Тегеране откровенное послание: следует всерьез отнестись к предложению президента Дональда Трампа о переговорах по ядерной сделке, поскольку это может помочь избежать риска войны с Израилем.
Как пишет Reuters, опасаясь дальнейшей дестабилизации региона, 89-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз направил в Тегеран своего сына, принца Халида бин Салмана с этим предупреждением, адресованным верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Об этом, сообщили два источника из стран Персидского залива, близкие к правительственным кругам, и два иранских чиновника.
По словам источников, закрытая встреча состоялась 17 апреля в президентском дворце в Тегеране. В ней участвовали президент Ирана Масуд Пезешкиян, начальник Генштаба вооруженных сил Мохаммад Багери и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Хотя СМИ сообщали о визите 37-летнего принца, содержание секретного послания короля Салмана ранее не раскрывалось.
Принц Халид, занимавший пост посла Саудовской Аравии в Вашингтоне во время первого срока Трампа, предупредил иранских чиновников, что президент США не готов терпеть затяжные переговоры, сообщили четыре источника.
Ранее Трамп неожиданно объявил о прямых переговорах с Тегераном, цель которых — ограничить ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций. Он сделал это в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который прибыл в Вашингтон с надеждой заручиться поддержкой США для ударов по иранским ядерным объектам.
В Тегеране принц Халид сообщил высокопоставленным иранским чиновникам, что команда Трампа хочет достичь соглашения быстро и дипломатическое окно будет открыто недолго, отметили источники. Саудовский министр заявил, что лучше договориться с США, чем столкнуться с возможной атакой Израиля в случае провала переговоров, сообщили два источника в странах Персидского залива.