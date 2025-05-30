Саудовская Аравия предупредила Иран: заключайте сделку с Трампом, иначе по вам ударит Израиль

Ранее Трамп неожиданно объявил о прямых переговорах с Тегераном, цель которых — ограничить ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций. Он сделал это в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который прибыл в Вашингтон с надеждой заручиться поддержкой США для ударов по иранским ядерным объектам.