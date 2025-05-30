Почему нам свое не по карману? Что можно сделать, чтобы латвийские товары стали дешевле

В передаче TV24 "Latvijas labums" эксперты обсудили причины этой ситуации и возможные решения. Как отмечает член правления Крестьянского Сейма Мартиньш Тронс, основная причина — низкая эффективность переработки и ограниченные объемы производства. "Наш рынок мал, что не позволяет производителям выходить на уровень, где себестоимость могла бы снижаться за счет масштаба. В отдельных отраслях переработка работает лишь на треть своей мощности", — поясняет он.