Почему нам свое не по карману? Что можно сделать, чтобы латвийские товары стали дешевле
Латвийские производители сталкиваются с серьезной проблемой на местном рынке — себестоимость их продукции часто превышает цену импортных товаров. В чем причина такой ситуации?
В передаче TV24 "Latvijas labums" эксперты обсудили причины этой ситуации и возможные решения. Как отмечает член правления Крестьянского Сейма Мартиньш Тронс, основная причина — низкая эффективность переработки и ограниченные объемы производства. "Наш рынок мал, что не позволяет производителям выходить на уровень, где себестоимость могла бы снижаться за счет масштаба. В отдельных отраслях переработка работает лишь на треть своей мощности", — поясняет он.
Пример — молочная отрасль. Большинство заводов в Латвии загружены лишь на 30–40%, тогда как в Польше — на 70–80%. Это автоматически делает латвийский продукт дороже.
Выход, по мнению Тронса, заключается в консолидации спроса: если крупные торговые сети начнут закупать больше местной продукции, загрузка перерабатывающих мощностей увеличится до 80–90%, что снизит себестоимость и повысит доход фермеров. "Это дало бы возможность предлагать латвийские продукты по конкурентной цене", — подчеркивает он.
Дополнительная проблема — неравномерность рынка между городом и деревней. В некоторых маленьких сельских магазинах цены ниже, так как владелец работает сам и минимизирует наценку. Но чаще наоборот: доставка по плохим дорогам, сложная логистика и малое количество покупателей делают продукцию дороже. Эти факторы подрывают позиции местных производителей в борьбе с дешевым импортом.
Сложившаяся ситуация требует комплексного подхода: от поддержки локальных цепочек сбыта и модернизации переработки до политических решений, стимулирующих закупки латвийской продукции в торговых сетях. Без этого местные продукты рискуют исчезнуть с прилавков — не из-за низкого качества, а из-за высокой цены.