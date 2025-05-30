Без латышского - за дверь: в Риге десятки педагогов остались без работы
В этом учебном году после проверки владения государственным языком в Риге были уволены 38 педагогов — такую информацию представил Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы на заседании думской комиссии.
Из общего числа уволенных в 2024/2025 учебном году учителей 29 были старше 60 лет.
Для сравнения, в 2023/2024 учебном году работа была прекращена с 51 педагогом.
Как отмечает департамент, в большинстве школ с отстраненными педагогами трудовые отношения были прекращены. На их место принимаются новые учителя или происходят замены.
Одновременно часть педагогов уже подала заявку или планирует подать заявку на повторную оценку. В этом учебном году с рядом педагогов трудовые отношения были восстановлены.
По информации департамента, Государственная служба качества образования (IKVD) в 2024/2025 учебном году посетила 16 рижских школ: три из них получили очень высокую оценку, десять — хорошую, а три учреждения были оценены как "требующие улучшения". Для сравнения: годом ранее такой оценки удостоились 16 учебных заведений.
В целом в 2024/2025 учебном году 44 учебных заведения Рижского самоуправления обеспечили переход на обучение на государственном языке для 17 558 учеников 1-х, 2-х, 4-х, 5-х, 7-х и 8-х классов. Из них 29 школ уже имели предыдущий опыт реализации программ на латышском языке в школах нацменьшинств до начала реформы.