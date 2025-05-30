Без латышского - за дверь: в Риге десятки педагогов остались без работы

По информации департамента, Государственная служба качества образования (IKVD) в 2024/2025 учебном году посетила 16 рижских школ: три из них получили очень высокую оценку, десять — хорошую, а три учреждения были оценены как "требующие улучшения". Для сравнения: годом ранее такой оценки удостоились 16 учебных заведений.