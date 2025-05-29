Полиция просит опознать эту женщину.
В Латвии
Вчера 16:07
Полиция просит опознать женщину, чья собака напала на другую на Луцавсале
Рижская муниципальная полиция просит опознать женщину, которая 17 мая 2025 года на Луцавсале в Риге не обеспечила контроль над своим животным, в результате чего ее собака напала и ранила принадлежащую другому владельцу собаку, — сообщают правоохранительные органы на своей странице в Facebook.
Полиция призывает внимательно рассмотреть фотографию, на которой запечатлена указанная женщина, и в случае опознания позвонить по телефонам:
- 67181421 (круглосуточно)
- 67181412 (в рабочие дни с 8:30 до 16:30)
По данному факту начат административный процесс за нарушение правил содержания животных, в результате которого другому животному был причинен физический вред. За это предусмотрен денежный штраф до 1875 евро для физического лица.