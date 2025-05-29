166 млн человек посмотрели конкурс "Евровидение" в этом году
Прошедший в этом месяце в швейцарском городе Базеле конкурс песни "Евровидение" по телевизору посмотрели 166 миллионов человек в 37 странах, сообщили организаторы мероприятия — Европейский вещательный союз (EBU).
В этом году конкурс посмотрели на три миллиона человек больше, чем в прошлом году, когда полуфиналы и финал "Евровидения" проходили в шведском городе Мальмё.
EBU отметил, что конкурс привлекает все больше молодежи — в этом году 60% зрителей были в возрасте от 15 до 24 лет, что стало новым рекордом в этой возрастной группе.
В этом году в финале "Евровидения", который состоялся 17 мая, победил исполнитель JJ из Австрии с песней "Wasted Love", а представительницы Латвии — группа Tautumeitas с песней "Bur man laimi" — заняли 13-е место.
Больше всего голосов из стран за пределами Европы поступило из США и Канады.
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