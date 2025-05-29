ВИДЕО: бразильские монахини "взорвали" интернет своим неожиданным выступлением
Две бразильские монахини стали сенсацией в интернете после того, как во время передачи на католическом телевидении спонтанно устроили ритмичное выступление с битбоксом и танцами.
Сестры Маризеле Кассиано и Мариса де Паула говорили о божественном призвании на бразильском телеканале “Pai Eterno” ("Вечный Отец"), когда упомянули песню о призвании к религиозному пути. Внезапно они встали и начали импровизированное выступление с пением, битбоксом и танцевальными движениями. К монахиням присоединился и диакон Джованни Бастус, повторяя движения сестры де Паулы. Видео с их номером собрало миллионы просмотров в социальных сетях как в Бразилии, так и за ее пределами.
"Это был очень спонтанный момент, потому что если я начинаю битбоксить, сестре Марисе точно захочется танцевать. Я привыкла петь и заниматься битбоксом, так что для нас это было просто и естественно — и в то же время удивительно, что все стало популярным даже за пределами Бразилии", — рассказала Маризеле Кассиано.
Монахини посвятили себя работе с молодежью, страдающей от наркотической зависимости. По их словам, музыка стала мощным инструментом помощи нуждающимся. "Музыка, танцы и сам битбокс — это инструменты, которые Бог использует, чтобы достучаться до сердец тех, с кем мы работаем. И это действительно работает! Прекрасно это видеть", — сказала Кассиано.
Хотя у сестры Марисы нет аккаунта в Instagram, монахиня Маризеле после вирусного видео уже набрала более 100 000 подписчиков.