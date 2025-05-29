ВИДЕО: бразильские монахини "взорвали" интернет своим неожиданным выступлением

"Это был очень спонтанный момент, потому что если я начинаю битбоксить, сестре Марисе точно захочется танцевать. Я привыкла петь и заниматься битбоксом, так что для нас это было просто и естественно — и в то же время удивительно, что все стало популярным даже за пределами Бразилии", — рассказала Маризеле Кассиано.