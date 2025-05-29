В Сейме теперь можно разговаривать только по-латышски. Кто из депутатов голосовал против?
Сейм в четверг, 29 мая, в третьем чтении принял поправки к собственному регламенту. Среди прочего, они предусматривают законодательно закрепить, что в помещениях Сейма депутаты при общении друг с другом и с жителями Латвии используют государственный язык.
После почти двух лет работы депутаты Сейма в четверг окончательно приняли поправки к регламенту Сейма, которые, среди прочего, закрепляют обязанность депутатов использовать государственный язык при общении. Поправка предусматривают, что теперь использование других языков в стенах Сейма будет рассматриваться как нарушение закона.
За поправки проголосовал представители партий "Новое единство", Национального объединения и некоторые депутаты от партий "Прогрессивные", "Союз зеленых и крестьян" и "Объединенный список" - всего 51 депутат. Против были представители "За стабильность!" и "Латвия на первом месте", которые оказались в меньшинстве - всего 12 человек. Еще 13 человек от голосования воздержались.
Работа над поправками началась в середине 2023 года. К третьему чтению было подано почти 60 предложений, большая часть которых носила редакционный или технический характер.
Помимо языковой нормы, в законе закреплены возможность, позволяющая членам парламентских комиссий участвовать в заседаниях удаленно с использованием видеоконференцсвязи. Это будет возможно в случае, если депутат не сможет лично присутствовать на заседании из-за чрезвычайной ситуации или других особых обстоятельств, которые мешают его очному участию. Удаленное участие в заседании возможно только при предварительном согласовании с председателем комиссии. При этом сам председатель комиссии обязан участвовать в заседании очно.
Также поправки уточняют порядок возбуждения уголовного преследования в отношении члена Сейма. В частности, в законе закреплено, что согласие Сейма необходимо и для продолжения уголовного процесса, в рамках которого уголовное преследование было начато до вступления депутата в должность.