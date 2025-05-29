В Сейме теперь можно разговаривать только по-латышски. Кто из депутатов голосовал против?

Помимо языковой нормы, в законе закреплены возможность, позволяющая членам парламентских комиссий участвовать в заседаниях удаленно с использованием видеоконференцсвязи. Это будет возможно в случае, если депутат не сможет лично присутствовать на заседании из-за чрезвычайной ситуации или других особых обстоятельств, которые мешают его очному участию. Удаленное участие в заседании возможно только при предварительном согласовании с председателем комиссии. При этом сам председатель комиссии обязан участвовать в заседании очно.