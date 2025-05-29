"Подруга повелась!" Мошенники выдают себя за Донса и втягивают девушек в личные переписки
фото: LETA
Мошенники в Facebook входят в доверие к девушкам, представляясь как певец Донс.
В Латвии

"Подруга повелась!" Мошенники выдают себя за Донса и втягивают девушек в личные переписки

Отдел новостей

TV3 / Otkrito.lv

Одна жительница Латвии, пожелавшая остаться анонимной, предостерегает девушек от мошенников, которые выдают себя за популярного латвийского музыканта Донса и втягивают их в личные чаты, осуществляя так называемое романтическое мошенничество, сообщает передача "Bez Tabu".

Схема довольно простая — мошенники в Facebook входят в доверие к девушкам, представляясь как Донс, а затем переводят переписку в мессенджеры Telegram или WhatsApp. Девушка рассказывает, что в этих переписках жертвам даются всевозможные обещания, и выражает тревогу, что конечная цель — выманить деньги.

«Моя подруга попалась на эту удочку, и я боюсь, что у нее выманят деньги, потому что другого исхода ожидать не приходится. Она поверила, что переписывается с настоящим Донсом. Ни разговоры, ни объяснения не помогают», — переживает девушка.

Также она отмечает, что это не единичный случай в ее окружении — мошенники пытались заговорить и с другой ее подругой, но та, к счастью, «послала негодяев куда подальше». Жительница по имени Байба также рассказывает, что неоднократно получала запросы на добавление в друзья от человека под именем Донс, то есть Артур Шингирей, однако она относится к таким вещам скептически. «Я, конечно, была бы рада, если бы сам Донс пригласил свою поклонницу в друзья, но сомневаюсь, что у артиста есть столько свободного времени, чтобы посвящать его тысячам фанатов», — говорит Байба.

Романтическое мошенничество — это вид обмана, при котором злоумышленник старается завязать романтические отношения с жертвой, чтобы впоследствии использовать ее доверие для вымогательства денег. Такой тип мошенничества часто осуществляется организованными преступными группами, которые одновременно обманывают множество людей. Ранее сообщалось, что в январе этого года во Франции женщина бросила мужа-миллионера ради «Брэда Питта» и перевела ему 800 тысяч евро якобы на операцию. Нетрудно догадаться, что за образом «Брэда Питта» скрывались мошенники, выдававшие себя за известного актера, используя возможности, предоставляемые искусственным интеллектом.

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