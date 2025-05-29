"Подруга повелась!" Мошенники выдают себя за Донса и втягивают девушек в личные переписки

Также она отмечает, что это не единичный случай в ее окружении — мошенники пытались заговорить и с другой ее подругой, но та, к счастью, «послала негодяев куда подальше». Жительница по имени Байба также рассказывает, что неоднократно получала запросы на добавление в друзья от человека под именем Донс, то есть Артур Шингирей, однако она относится к таким вещам скептически. «Я, конечно, была бы рада, если бы сам Донс пригласил свою поклонницу в друзья, но сомневаюсь, что у артиста есть столько свободного времени, чтобы посвящать его тысячам фанатов», — говорит Байба.