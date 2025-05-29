Глобальное потепление выходит из-под контроля - Европу ближайшие годы ждет аномальная жара

На сайте ООН сообщается, что среднегодовая температура поверхности Земли в период с 2025 по 2029 год прогнозируется на 1,2–1,9 °C выше доиндустриального уровня (1850–1900 годы). Вероятность того, что хотя бы один год в этот период превзойдет самый теплый год в истории наблюдений — 2024-й, составляет 80%. Кроме того, вероятность превышения порога 1,5 °C потепления в среднем за пять лет составляет 70%, что значительно выше предыдущего прогноза (47% для периода 2024–2028 годов).