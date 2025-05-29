Страна, разместившая в Латвии свои войска, объявила о намерении присоединиться к европейскому плану обороны

После выступления Карни министр обороны Канады Дэвид МакГинти выступил на военной промышленной выставке, где заявил, что страна стремится срочно нарастить оборонные возможности в условиях усиливающихся глобальных угроз. «Современная глобальная обстановка в сфере безопасности — нестабильна и непредсказуема», — отметил министр, упомянув войну России против Украины и более напористую внешнюю политику Китая. По словам МакГинти, в будущем особое внимание будет уделяться Арктике, где различные державы оспаривают суверенитет Канады.