Страна, разместившая в Латвии свои войска, объявила о намерении присоединиться к европейскому плану обороны
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что хочет, чтобы его страна присоединилась к масштабной европейской инициативе по усилению обороны до 1 июля.
В интервью телеканалу CBC Марк Карни сообщил, что надеется на подписание Канадой плана ReArm Europe — инициативы, направленной на резкое увеличение оборонных расходов в Европе в течение следующих пяти лет. Цель — снизить зависимость от Соединенных Штатов.
«75 центов из каждого канадского доллара, направленного на капитальные оборонные расходы, уходят в США. Это неразумно», — заявил Карни в эфире общественного вещателя.
Его слова прозвучали на фоне обострившихся отношений с США после угроз со стороны президента Дональда Трампа — хотя ранее Карни допускал возможность участия Канады в проекте противоракетной обороны, предложенном Трампом.
После выступления Карни министр обороны Канады Дэвид МакГинти выступил на военной промышленной выставке, где заявил, что страна стремится срочно нарастить оборонные возможности в условиях усиливающихся глобальных угроз. «Современная глобальная обстановка в сфере безопасности — нестабильна и непредсказуема», — отметил министр, упомянув войну России против Украины и более напористую внешнюю политику Китая. По словам МакГинти, в будущем особое внимание будет уделяться Арктике, где различные державы оспаривают суверенитет Канады.
Канада прислала своих первых военных в Латвию в 2017 году. Сейчас в стране находится около двух тысяч канадских военнослужащих.