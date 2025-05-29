Любой потенциально может быть инфицирован: в Восточной больнице предлагают бесплатно пройти тест на гепатит С и ВИЧ
Инфектологи и гепатологи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в начале июня предложат возможность пройти бесплатные тесты на гепатит С и ВИЧ.
Цель акции тестирования в Восточной больнице — продолжить кампанию Европейской недели тестирования и повысить осведомленность общества о важности скрининга, приглашая каждого человека хотя бы раз в жизни пройти проверку, поскольку потенциально любой, кто не тестировался, может быть инфицирован.
Бесплатное тестирование в RAKUS с предварительной записью будет доступно с 2 по 6 июня. Чтобы грамотно организовать работу пунктов сдачи анализов, Восточная больница просит записываться заранее по телефону 60009970.
Сдать кровь для анализа на антитела к гепатиту С (anti-HCV) или на ВИЧ можно будет в стационаре "Гайльэзерс" (0 этаж, ул. Гиппократа, 2) в рабочие дни с 8:00 до 16:00. Также анализы можно будет сдать в Латвийском центре инфектологии — амбулаторное отделение, 1 этаж, процедурный кабинет №117, ул. Линэзера, 3, в рабочие дни с 8:00 до 18:00.
Больница обращает внимание, что вне зависимости от образа жизни, заразиться гепатитом С можно, например, во время маникюра, других косметических процедур, в тату-салонах, а также при половых контактах. Инфицирование возможно и в ходе медицинских манипуляций.
Член правления Восточной больницы Вадим Белюн подчеркивает, что ВИЧ и гепатит С — это серьезные инфекционные заболевания, которые могут нанести долгосрочный и разрушительный вред здоровью, особенно если их не выявить и не начать лечить своевременно. Современная медицина предлагает эффективные методы лечения, однако они возможны только при своевременной диагностике, подчеркивает Белюнс.