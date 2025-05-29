Любой потенциально может быть инфицирован: в Восточной больнице предлагают бесплатно пройти тест на гепатит С и ВИЧ

Сдать кровь для анализа на антитела к гепатиту С (anti-HCV) или на ВИЧ можно будет в стационаре "Гайльэзерс" (0 этаж, ул. Гиппократа, 2) в рабочие дни с 8:00 до 16:00. Также анализы можно будет сдать в Латвийском центре инфектологии — амбулаторное отделение, 1 этаж, процедурный кабинет №117, ул. Линэзера, 3, в рабочие дни с 8:00 до 18:00.