В Слоке люди в последний момент спасли мужчину, который сидел на платформе и не реагировал на сигналы поезда
Совсем недавно на железнодорожной станции Слока окружающим пришлось спасать мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения находился опасно близко к рельсам в момент приближения поезда. К счастью, очевидцы оперативно среагировали и успели оттащить мужчину в сторону.
После резкого звука, издаваемого сигнальным гудком поезда, людям удалось спасти мужчину буквально в последний момент. Он сидел на краю платформы и упрямо сопротивлялся попыткам окружающих ему помочь. Возможно, только близость поезда заставила его пересмотреть свое поведение и позволить себя увести, сообщает «Degpunktā».
Если взглянуть на статистику, в среднем хотя бы раз в неделю происходит ситуация, когда человек оказывается опасно близко к рельсам и его приходится уводить. Руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Vivi Сигита Паула рассказала:
«В этом году предотвращено 15 случаев, когда люди находились слишком близко к рельсам. Нужно отметить, что статистика из года в год довольно стабильная. В прошлом году таких случаев было 57, а позапрошлом – 52».
Если человек отказывается уйти от рельсов, но поезд еще не слишком близко и ситуацию можно исправить, окружающие могут выйти навстречу локомотиву и с помощью жестов или другими способами подать сигнал о том, что впереди возникла опасная ситуация.
«Машинист однозначно среагирует, ведь это сигнал о нестандартной ситуации, можно начать тормозить, цель – вовремя остановить поезд. Нужно понимать, что поезд нельзя остановить сразу, поэтому вблизи рельсов следует быть особенно внимательным», – пояснила Паула.
За подобные нарушения сотрудники полиции могут начать административное производство или вынести предупреждение. Однако бывают случаи, когда поезд уже невозможно остановить, и тогда последствия безрассудного поведения могут быть трагичными.
В этом случае полиция на место происшествия вызвана не была. Возможно, это связано с тем, что поезду не пришлось производить экстренную остановку, так как он уже находился на станции. Однако в ситуациях, где вмешивается полиция, за создание угрозы безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта может быть наложен штраф до 25 евро.