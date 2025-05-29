В Слоке люди в последний момент спасли мужчину, который сидел на платформе и не реагировал на сигналы поезда

В этом случае полиция на место происшествия вызвана не была. Возможно, это связано с тем, что поезду не пришлось производить экстренную остановку, так как он уже находился на станции. Однако в ситуациях, где вмешивается полиция, за создание угрозы безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта может быть наложен штраф до 25 евро.