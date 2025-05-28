В центре реабилитации "Вайвари" нетрезвые пациенты устроили скандал, а один из них напал на полицейского
Центр реабилитации «Вайвари» – это место, куда люди с травмами и другими проблемами со здоровьем приезжают для восстановления в спокойной обстановке. Однако однажды будний день оказался омрачен громким скандалом, который устроили несколько пациентов.
Сотрудники центра реабилитации «Вайвари» стали свидетелями редкого инцидента, когда нетрезвые иностранные пациенты спровоцировали конфликт, сообщает «Degpunktā». «Было зафиксировано агрессивное поведение пациентов, и незамедлительно вмешались наши сотрудники службы безопасности, охрана и муниципальная полиция», - рассказала специалист по связям с общественностью центра «Вайвари» Кристине Кениня Юревица. Кристине пояснила, что агрессивные пациенты были сильно пьяны, и в центре реабилитации «Вайвари» подобное поведение не допускается. Зачинщики конфликта были переданы ответственным органам, и такие случаи крайне редки.
«В целом у нас царит спокойная атмосфера, и процесс реабилитации проходит мирно», - добавила Кениня Юревица.
Местные жители распространили разные версии произошедшего. «Говорят, что после этого конфликта троих выгнали, якобы в их комнате были бутылки с алкоголем. Они начали вести себя так, будто им все дозволено», - рассказал житель Юрмалы.
Однако такая версия событий далека от истины. На самом деле были выдворены только двое агрессивных пациентов, в их комнатах бутылок с алкоголем обнаружено не было, а причиной конфликта оказался вовсе не спор из-за выдуманных очередей за едой или привилегий при оплате. «По предварительной информации, конфликт, возможно, начался после того, как прохожие сделали замечание иностранным гражданам за то, что они слишком громко включили музыку во дворе здания. В связи с происшествием начата проверка, выясняются точные причины конфликта и личности всех участников», - сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.
Один из участников конфликта, гражданин другой страны, в попытке воспрепятствовать действиям полиции, даже попытался сорвать нагрудную камеру с сотрудницы полиции. По факту произошедшего начат процесс об административном правонарушении.