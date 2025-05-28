В центре реабилитации "Вайвари" нетрезвые пациенты устроили скандал, а один из них напал на полицейского

Однако такая версия событий далека от истины. На самом деле были выдворены только двое агрессивных пациентов, в их комнатах бутылок с алкоголем обнаружено не было, а причиной конфликта оказался вовсе не спор из-за выдуманных очередей за едой или привилегий при оплате. «По предварительной информации, конфликт, возможно, начался после того, как прохожие сделали замечание иностранным гражданам за то, что они слишком громко включили музыку во дворе здания. В связи с происшествием начата проверка, выясняются точные причины конфликта и личности всех участников», - сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.