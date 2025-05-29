Мне нужны твоя одежда, сапоги и трактор: в Латвии все чаще воруют сельскохозяйственную технику

В прошлом году за весь период было зарегистрировано 38 краж тракторной техники — воровали тракторы, тракторы-газонокосилки, экскаваторы и фронтальные погрузчики. Также были зафиксированы многочисленные случаи кражи запчастей, особенно часто — 59 случаев — сливали дизельное топливо из тракторов. Государственная полиция подчеркивает, что активно работает над раскрытием подобных преступлений.