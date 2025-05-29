Мне нужны твоя одежда, сапоги и трактор: в Латвии все чаще воруют сельскохозяйственную технику
Статистика показывает, что в этом году по всей Латвии было совершено десять краж тракторной техники — были угнаны тракторы, газонокосилки и экскаватор.
Также зарегистрировано 18 случаев кражи дизельного топлива из тракторов, а в ряде других случаев злоумышленники похищали различные детали и комплектующие — аккумуляторы, прицепы, плуги, бороны, стартер и генератор трактора. Зарегистрированы также 14 случаев мошенничества, связанных с покупкой и продажей сельхозтехники.
В прошлом году за весь период было зарегистрировано 38 краж тракторной техники — воровали тракторы, тракторы-газонокосилки, экскаваторы и фронтальные погрузчики. Также были зафиксированы многочисленные случаи кражи запчастей, особенно часто — 59 случаев — сливали дизельное топливо из тракторов. Государственная полиция подчеркивает, что активно работает над раскрытием подобных преступлений.
Например, 20 марта в Шедерской волости Аугшдаугавского края вор проник в сарай через окно и украл трактор марки Т-25. Правоохранители вскоре задержали подозреваемого, изъяли трактор и вернули его владельцу. Также, расследуя уголовные дела, начатые в предыдущие годы, полиция задержала ряд лиц и изъяла несколько единиц похищенной техники и дизельного топлива.
Государственная полиция рекомендует при покупке сельхозтехники или ее запчастей в интернете проверять надежность интернет-магазина. Следует убедиться, зарегистрирован ли сайт, совпадают ли в объявлении указанные реквизиты с оригинальными. Мошенники нередко размещают объявления, используя названия известных магазинов, но подставляют иные банковские реквизиты.