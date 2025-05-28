Мужчину похитили средь бела дня в Риге - инцидент запечатлен на шокирующем видео

Полиция подтвердила, что 29 апреля в Риге было зарегистрировано похищение человека. В настоящее время он найден и освобожден. «Благодаря работе Государственной полиции нам удалось найти похищенного. Жертва не получила никаких серьезных телесных повреждений», — говорит Гита Гжибовска, представитель Государственной полиции. Она также сообщает, что по уголовному процессу ведется активное расследование, поэтому в интересах следствия более подробная информация не предоставляется.