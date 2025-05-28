Мужчину похитили средь бела дня в Риге - инцидент запечатлен на шокирующем видео
В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как в Риге средь бела дня похищают человека. Хотя некоторые жители выразили сомнения относительно подлинности видео, в Государственной полиции подтвердили, что на видео действительно запечатлено похищение.
27 мая в социальных сетях появилось анонимное видео с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как на одной из территорий хозяйственной деятельности два человека хватают мужчину и заталкивают его в белый микроавтобус.
Полиция подтвердила, что 29 апреля в Риге было зарегистрировано похищение человека. В настоящее время он найден и освобожден. «Благодаря работе Государственной полиции нам удалось найти похищенного. Жертва не получила никаких серьезных телесных повреждений», — говорит Гита Гжибовска, представитель Государственной полиции. Она также сообщает, что по уголовному процессу ведется активное расследование, поэтому в интересах следствия более подробная информация не предоставляется.
Как отмечает полиция, похищения людей в Латвии не распространены - за год обычно регистрируется один или несколько случаев. Большинство из них связано с попытками вернуть долги или другими конфликтами.