Бельгия и Турция заявили о намерении присоединиться к созданной Латвией коалиции дронов

С момента учреждения коалиции 14 февраля 2024 года она уже оказала Украине поддержку в размере 1,8 млрд евро. В 2025 году на эти цели планируется выделить 2,75 млрд евро, и за два года в рамках коалиции Украине будет предоставлена помощь на сумму более 4,5 млрд евро.