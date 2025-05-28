В Латвии найдена очень редкая птица, которую большинство людей никогда не видели

Из-за необычного окраса с такими птицами может случиться всякое. «Они могут недолго прожить, потому что хищникам легче их заметить». Сейчас вороненок находится под заботой семьи Скангалов. Цель — вырастить его до состояния, когда он сможет жить самостоятельно. Однако остается неизвестным, сможет ли он в итоге вернуться к свободной жизни. Период восстановления будет проходить в тесной связи с человеком, поэтому существует вероятность, что птица останется рядом со своим опекуном.