В Латвии найдена очень редкая птица, которую большинство людей никогда не видели
В Лиепае люди случайно заметили необычную птицу, которая не могла летать. Как оказалось, это действительно редкий случай.
Найденная птица — это альбинос ворона, которую взял под опеку ветеринар Угис Скангалс. По словам специалиста, птица здорова, ей нужно лишь время и уход, чтобы в будущем она могла свободно летать и жить в городе, сообщает портал Liepajniekiem.lv.
Ветеринар предполагает, что вороненок был уже слишком велик, чтобы оставаться в гнезде, поэтому его из него выбросили. Скангалс подчеркивает, что альбинос среди ворон — чрезвычайная редкость: «Большинство людей никогда в жизни не видели такую птицу». Он связался с орнитологом, который подтвердил, что белых ворон иногда все же удается увидеть.
Из-за необычного окраса с такими птицами может случиться всякое. «Они могут недолго прожить, потому что хищникам легче их заметить». Сейчас вороненок находится под заботой семьи Скангалов. Цель — вырастить его до состояния, когда он сможет жить самостоятельно. Однако остается неизвестным, сможет ли он в итоге вернуться к свободной жизни. Период восстановления будет проходить в тесной связи с человеком, поэтому существует вероятность, что птица останется рядом со своим опекуном.