Три партии остаются лидерами незадолго до выборов в самоуправление Риге
В преддверии выборов в самоуправления Риги политическая гонка набирает обороты. Последние опросы показывают рост поддержки большинства партий, а тройка лидеров остается неизменной. Ожидается ожесточенная борьба за места в думе.
Менее чем через две недели пройдут выборы в самоуправления, и самая ожесточенная борьба развернется за депутатские мандаты в Риге, сообщает Lsm.lv. По данным последнего опроса рижан, проведенного SKDS, поддержка большинства партий в мае выросла, а лидирующие позиции сохраняют партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ), "Прогрессивные" и Национальное объединение.
Сократилось и число не определившихся. Если в апреле почти 31% не знали, за кого голосовать, то сейчас их всего 22,9%. Уменьшилось и число респондентов, которые говорят, что не будут голосовать.
Лидером рейтинга является ЛПМ. За нее намерены проголосовать 15% опрошенных. На втором месте - "Прогрессивные" (9%), на третьем - Национальное объединение (8,2%), на четвертом месте - "За стабильность!", за которую готовы проголосовать 7,5%. Рейтинг "Нового Единства" составляет 7,2%. За список "Суверенной власти" и "Младолатышей" проголосовали бы 5,2% опрошенных, а за "Согласие" - 4,8%. "Объединенный список" в опросе поддержали 3,5% потенциальных избирателей, а совместному списку "Честь служить Риге" и Союза зеленых и крестьян (ЧСР и СЗК) обещают поддержку 2,9% опрошенных.
Если сравнивать с данными апрельских опросов, то видно, что снижение числа не определившихся избирателей увеличило поддержку большинства политических сил. Самый большой прирост у ЛПМ - с 11,6% до 15%. Второй по величине прирост у "За стабильность!" - с 5,7% в апреле до 7,5% в мае. Однако у некоторых политических сил был и небольшой спад - у "Согласия", ЧСР и СЗК, нескольких более мелких партий.
По данным этого опроса, в Рижскую думу прошли бы восемь партий, и интересная борьба может развернуться около 5%-го барьера.