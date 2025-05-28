Три партии остаются лидерами незадолго до выборов в самоуправление Риге

Если сравнивать с данными апрельских опросов, то видно, что снижение числа не определившихся избирателей увеличило поддержку большинства политических сил. Самый большой прирост у ЛПМ - с 11,6% до 15%. Второй по величине прирост у "За стабильность!" - с 5,7% в апреле до 7,5% в мае. Однако у некоторых политических сил был и небольшой спад - у "Согласия", ЧСР и СЗК, нескольких более мелких партий.