Впал в кому и скоропостижно скончался исполнитель главной роли в советском телефильме "Каникулы Кроша"

Актер первый раз снялся в кино в 1975 году. Его дебют состоялся в кинокартине «Охотник за браконьерами», где он сыграл роль школьника Васи. После этого были работы в фильмах «Неизвестный солдат», «Воскресенье, половина седьмого», «Презумпция невиновности», сериале «Глухарь» и других. Кроме того, Фунтиков принимал участие в записи аудиокниг.