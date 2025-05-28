Впал в кому и скоропостижно скончался исполнитель главной роли в советском телефильме "Каникулы Кроша"
Советский и российский актер Василий Фунтиков, известный по главной роли в телевизионном четырехсерийном фильме «Каникулы Кроша», скончался на 63-м году жизни во вторник, 27 мая.
«Неожиданно очень всё получилось. Инсульт был. Две недели назад ему стало плохо, когда он пришел проведать отца. Его отвезли в больницу, вроде был в сознании. А потом его состояние резко ухудшилось, и он впал в кому», — рассказал репортерам родной брат артиста Павел.
На смерть актера откликнулся Станислав Садальский: «Ужасное известие, не стало Василия Фунтикова, умер внезапно, от инсульта. Для многих он символ детства и каникул, юный сыщик Крош, собиратель нэцкэ. Рыжий, забавный, как и его фамилия. Для меня – добрый приятель, коллега и тоже символ — золотой эпохи советского кино».
Актер первый раз снялся в кино в 1975 году. Его дебют состоялся в кинокартине «Охотник за браконьерами», где он сыграл роль школьника Васи. После этого были работы в фильмах «Неизвестный солдат», «Воскресенье, половина седьмого», «Презумпция невиновности», сериале «Глухарь» и других. Кроме того, Фунтиков принимал участие в записи аудиокниг.
Фунтиков будет похоронен 30 мая на Хованском кладбище.