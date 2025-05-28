Последние дни весны: сильный дождь в середине недели, но на выходных солнце и ветер

Со второй половины дня среды до утра четверга во многих районах восточной Латвии ожидаются длительные дожди, местами сильные. В четверг днем и вечером на востоке страны вырастут грозовые облака, которые местами принесут сильные ливни. На востоке Латвии возможно затопление низменных территорий.