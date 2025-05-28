В России детская вечеринка закончилась бойней - убиты 4 подростка, нападавший погиб в огне пожара

Как сообщают местные СМИ, в Байкальске (Иркутская область) в одном из домов дачного садоводства группа несовершеннолетних отмечала день рождения. Часть ребят осталась ночевать, другие ушли домой. Ночью один из подростков напал с ножом на своих сверстников, а затем поджег дом. По предварительным данным, сам он стал жертвой пожара. Четверо раненых погибли, еще четверых госпитализировали. Один из пострадавших, раненый в шею 14-летний подросток, находится в крайне тяжелом состоянии. Также подросткам необходима психологическая помощь. Большинство родителей не знали, где находятся их дети. Многие из них соврали, что останутся у кого-то из своих друзей.