В России детская вечеринка закончилась бойней - убиты 4 подростка, нападавший погиб в огне пожара
В Иркутской области России на вечеринке, во время которой отмечалось 15-летие одной из участниц, произошло массовое убийство. Жертвами стали подростки в возрасте от 13 до 17 лет.
Как сообщают местные СМИ, в Байкальске (Иркутская область) в одном из домов дачного садоводства группа несовершеннолетних отмечала день рождения. Часть ребят осталась ночевать, другие ушли домой. Ночью один из подростков напал с ножом на своих сверстников, а затем поджег дом. По предварительным данным, сам он стал жертвой пожара. Четверо раненых погибли, еще четверых госпитализировали. Один из пострадавших, раненый в шею 14-летний подросток, находится в крайне тяжелом состоянии. Также подросткам необходима психологическая помощь. Большинство родителей не знали, где находятся их дети. Многие из них соврали, что останутся у кого-то из своих друзей.
Как утверждает ВЧК-ОГПУ, на подростков с ножом напал 17-летний Михаил Парамонов. Дача, на которой собрались подростки, принадлежала его старшему брату. В школе, где учился подросток, заявили, что он всегда был «положительным» учащимся — его портрет до сих пор висел на доске почета. Как пишет канал, два старших брата Парамонова воюют на «СВО».
На вечеринке присутствовали 14 подростков, пять из которых разошлись по домам к моменту преступления. Алкоголь детям купил их совершеннолетний друг, за это ему грозит уголовная ответственность. Как утверждают телеграм-каналы, во время празднования Михаил начал приставать к 14-летней Виктории и предлагал ей заняться сексом. Девочка отказала, за нее вступились другие подростки. Михаила отправили спать. Ночью, как пишет Babr Mash, Михаил напал на них с канцелярским ножом, пока те спали, убив троих юношей и девушку.
Одна из девочек, 15-летняя Вероника, во время нападения притворилась мертвой. Когда Михаил отвлекся, та выбежала на улицу и попросила помощи у соседей — те вызвали полицию, сообщает Baza. Когда на место происшествия приехали силовики, Михаил открыл газ, произошел взрыв, в пожаре погиб он сам. Останки подростка вместе с телами его жертв были обнаружены среди обгоревших обломков дома — взрыв уничтожил здание. 14-летняя Виктория, к которой приставал Парамонов, смогла выбежать из дома за несколько минут до взрыва.