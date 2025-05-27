ДТП в Плескодале: из-за ошибки водителя BMW оказался на крыше
Во вторник в Риге, в районе Плескодале, на перекрестке не смогли разъехаться два автомобиля BMW. Один из водителей, судя по всему, неправильно понял знак, установленный на перекрестке, и решил, что именно он имеет преимущество. Однако эта ошибка привела к столкновению, в результате которого второй автомобиль перевернулся на крышу.
Спасатели прибыли на место происшествия, на перекресток улиц Шампетера и Руцавас, вскоре после часу дня. Поначалу поступила информация, что в машинах могут находиться заблокированные люди. Однако, прибыв на место, спасатели выяснили, что водители и пассажиры самостоятельно выбрались из автомобилей. Пострадавшие обратились к медикам для проверки состояния здоровья, сообщает «Degpunktā».
Молодые люди, находившиеся в синем BMW, отказались от госпитализации. Водителя второго BMW врачи доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Движение на перекрестке было перекрыто на длительное время, так как перевернутую машину было непросто вернуть в нормальное положение. Местные жители признают, что данный перекресток уже давно считается проблемным — здесь часто случаются аварии, как мелкие, так и более серьезные.
На этот раз причиной, скорее всего, снова стало недопонимание дорожных знаков. Черный BMW двигался по улице Руцавас и поворачивал налево на улицу Шампетера, тогда как голубой BMW ехал по улице Шампетера и собирался пересечь улицу Руцавас, продолжая движение прямо.
Таким образом, оба водителя формально находились на главной дороге. Однако правила гласят: если на перекрестке главная дорога меняет направление, водители, следующие по ней, должны соблюдать правила проезда перекрестков равнозначных дорог. Следовательно, водитель синего BMW нарушил правила, столкнулся с другим автомобилем, который после удара перевернулся на крышу.