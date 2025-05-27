ДТП в Плескодале: из-за ошибки водителя BMW оказался на крыше

Молодые люди, находившиеся в синем BMW, отказались от госпитализации. Водителя второго BMW врачи доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Движение на перекрестке было перекрыто на длительное время, так как перевернутую машину было непросто вернуть в нормальное положение. Местные жители признают, что данный перекресток уже давно считается проблемным — здесь часто случаются аварии, как мелкие, так и более серьезные.