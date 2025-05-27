Воздушный шар с нелегальным грузом.
В Латвии
Вчера 17:48
ФОТО: из России с большим грузом контрабанды прилетел воздушный шар
Во вторник в Лудзенском крае пограничники обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами, сообщила агентству LETA в Государственной пограничной охране.
Во время патрулирования границы в Малнавской волости пограничники заметили в воздухе объект, которые летел из России в Латвию и приземлился на лугу в 100 метрах от границы.
Обследовав объект, пограничники установили, что это метеорологический зонд, к которому прикреплена обернутая полиэтиленовой пленкой коробка с 30 000 контрабандных сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.
Государственная пограничная охрана начала уголовный процесс по факту контрабанды в крупном размере.