Жителей стран Балтии успокоили: предстоящие российско-белорусские учения "Запад" опасности не несут
Начальник Штаба обороны Вооруженных сил Литвы Ремигиюс Бальтренас заявил, что российско-белорусские военные учения «Запад», которые пройдут осенью, не будут «более масштабными и опасными», чем четыре года назад.
«Никто не может отрицать плохие и злые намерения России и Беларуси, они остаются, мы видим, что происходит, но «Запад» в этом году не масштабнее и не более угрожающие, чем в 2021 году», — заявил Бальтренас. По его словам, публично заявлено, что в учениях примут участие 13 тыс. военнослужащих.
«Понимая, что происходит в Украине, Россия и Беларусь не могут позволить себе большие масштабы, потому что это просто физически невозможно. (...) Россияне всегда официально заявляют об одном на своих учениях, но когда они объединяют вместе, эти цифры все равно увеличиваются», — заявил литовский военный.
«Но это видно, и разведка НАТО, и разведка Литвы выполняют свои функции, системы оповещения работают, никаких сюрпризов на данный момент мы не предвидим», — сказал он.
Учения «Запад» запланированы на сентябрь и проводятся каждые два года с 2009 года. Официальными целями учений являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, улучшение взаимодействия между вооруженными силами и проверка готовности военных к различным сценариям в плане безопасности.
Однако подобные учения всегда вызывают обеспокоенность у официальных лиц стран, граничащих с Россией и Беларусью, из-за риска непреднамеренных инцидентов. В 2023 году эти учения не проводились.