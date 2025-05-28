Жителей стран Балтии успокоили: предстоящие российско-белорусские учения "Запад" опасности не несут

«Никто не может отрицать плохие и злые намерения России и Беларуси, они остаются, мы видим, что происходит, но «Запад» в этом году не масштабнее и не более угрожающие, чем в 2021 году», — заявил Бальтренас. По его словам, публично заявлено, что в учениях примут участие 13 тыс. военнослужащих.