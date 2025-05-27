Правительство внедрит новую модель финансирования образования с осени 2026 года, хотя деньги на это пока не найдены

Вопрос о выделении дополнительного финансирования для реализации реформы в 2026 году и далее будет рассматриваться в процессе разработки законопроекта о бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026-2028 годы, при этом переход на новую модель финансирования школ будет одним из бюджетных приоритетов.