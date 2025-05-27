Евросоюз принял программу инвестиций в военную промышленность на 150 млрд евро. Куда пойдут эти деньги?

"Мы приняли первую масштабную программу оборонных инвестиций на уровне ЕС на сумму 150 миллиардов евро. Это не только успех председательства, но и всего Европейского союза. Это беспрецедентный инструмент, который усилит наши оборонные возможности и поддержит оборонную промышленность. Чем больше мы инвестируем в безопасность и оборону, тем эффективнее мы сдерживаем тех, кто желает нам зла", - комментирует Адам Шлапка, польский министр по делам Европейского союза.