Евросоюз принял программу инвестиций в военную промышленность на 150 млрд евро. Куда пойдут эти деньги?
Совет ЕС согласовал программу инвестиций в оборонную промышленность SAFE общим объемом до 150 миллиардов евро.
Как указано в сообщении Совета от 27 мая, программа будет финансировать производство вооружений и боеприпасов и защиту инфраструктуры, признанных критически-важными для обороны Евросоюза. Кроме стран-членов, деньги могут получить другие государства, в частности, Украина, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Деньги будут направлены на производство боеприпасов, ракет, артиллерийских систем, систем ПВО, дронов, развитие искусственного интеллекта и космической промышленности. Большая часть продукции должна производиться внутри ЕС.
"Мы приняли первую масштабную программу оборонных инвестиций на уровне ЕС на сумму 150 миллиардов евро. Это не только успех председательства, но и всего Европейского союза. Это беспрецедентный инструмент, который усилит наши оборонные возможности и поддержит оборонную промышленность. Чем больше мы инвестируем в безопасность и оборону, тем эффективнее мы сдерживаем тех, кто желает нам зла", - комментирует Адам Шлапка, польский министр по делам Европейского союза.
"Программа SAFE — первый этап масштабного плана по перевооружению стран ЕС, принятого на фоне войны в Украине и декларируемой Вашингтоном политики сокращения военного присутствия за рубежом. Общая сумма программы перевооружения может достичь 800 миллиардов евро в течение нескольких лет", - сообщает "Радио Свобода".