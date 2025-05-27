С 2026/2027 учебного года в средней школе больше не будет русского языка как второго иностранного

В Министерстве образования и науки поясняют, что отказ от русского языка как второго иностранного в средней школе является "последовательным шагом" к уже принятым поправкам того же содержания в основном образовании. Эти поправки вызваны "значительным ростом спроса на языки ЕС и одновременно снижением значимости и использования русского языка".