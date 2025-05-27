В возрасте 105 лет ушла из жизни латвийская актриса Элвира Балдиня
Сегодня, 27 мая 2025 года, на 106-м году жизни скончалась театральная актриса Элвира Балдиня, сообщил актер Нового Рижского театра Гундарс Аболиньш.
«Сегодня ранним утром, вместе с восходом солнца, ушла в мир иной наша Элвира Балдиня — старейшая латышская театральная актриса. Уже немного осталось тех, кто помнит ее на сцене Молодежного театра, которому она посвятила всю свою жизнь. Зато еще есть немало тех, кому она помогала пережить горе своей любовью к латышской народной песне. Для Элвиры народная песня была и оружием, и лекарством. Никто не подсчитал, сколько песен она знала наизусть и сколько придумала сама. Теперь память о ней будут хранить ее голос в записях, кадры из фильмов и фотографии», — написал Аболиньш на своей странице в Facebook.
«В то время, когда все цветет и расцветает, одна очень важная и ценная ветвь нашей жизни сломалась. Наступила тишина. Как говорила сама Элвира: "Это особая тишина, в которой позволено звучать лишь старинной народной песне"».
Согласно данным Совета творческих союзов Латвии, Элвира Балдиня в 1941–1944 годах училась и играла в студии Латышского драматического ансамбля. В 1945 году была принята в труппу Государственного молодежного театра, где работала до выхода на пенсию в 1976 году, а затем продолжала выступать как внештатная актриса до закрытия театра в 1992 году, сыграв множество ярких ролей.
Балдиня была номинирована на Государственную премию СССР, удостоена премии в области фольклора, а также пожизненной стипендии Государственного фонда культуры за вклад в театральное искусство.
Редакция Otkrito.lv выражает глубокие соболезнования семье Элвиры Балдини, ее близким и всем, кто ценил ее талант.