В возрасте 105 лет ушла из жизни латвийская актриса Элвира Балдиня

«Сегодня ранним утром, вместе с восходом солнца, ушла в мир иной наша Элвира Балдиня — старейшая латышская театральная актриса. Уже немного осталось тех, кто помнит ее на сцене Молодежного театра, которому она посвятила всю свою жизнь. Зато еще есть немало тех, кому она помогала пережить горе своей любовью к латышской народной песне. Для Элвиры народная песня была и оружием, и лекарством. Никто не подсчитал, сколько песен она знала наизусть и сколько придумала сама. Теперь память о ней будут хранить ее голос в записях, кадры из фильмов и фотографии», — написал Аболиньш на своей странице в Facebook.