ЦИК напоминает: для голосования в чужом самоуправлении нужно подать заявление - времени осталось мало

До 2 июня избиратели, чье состояние здоровья не позволяет им добраться до избирательного участка, должны подать заявление о голосовании в другом самоуправлении, если место их нахождения является индивидуальным. В этом случае заявление должно быть подано в избирательную комиссию самоуправления по месту нахождения. Заявление может быть доставлено доверенным лицом избирателя или отправлено по электронной почте с электронной подписью.