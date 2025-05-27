Под Добеле после визита к однокласснику и душевных разговоров мужчина расстался с жизнью
Ночью в субботу пожарные спешили в Добельский край, чтобы спасти из огня пожилого человека. Мужчина приехал в гости к однокласснику и после душевной беседы решил переночевать в соседней квартире. Он закурил сигарету прямо в постели, не подозревая, что она станет последней в его жизни.
Поздней ночью от крепкого сна Ояра разбудила соседка, сообщив, что в одной из квартир, возможно, что-то горит. Прибывшие спасатели обнаружили, что в квартире на втором этаже горит диван — тот самый, на котором разместился одноклассник Ояра, приехавший в гости из пансионата, сообщает «Degpunktā».
После душевной беседы друзья попрощались, и гость отправился в местный магазин. Ояр его больше не видел. «Такая мода — выпить, покурить. Он просто задохнулся», — рассказывает одноклассник погибшего.
До прибытия спасателей Ояр пытался спасти 65-летнего друга своими силами, но смог пройти только до коридора, так как помещения квартиры уже были заполнены жаром и густым дымом.
«Я пытался спасти его, но сам едва выбрался. Диван горел. Я и сейчас не могу говорить, надышался дымом», — говорит Ояр.
Для тушения пожара и спасения пенсионера на место происшествия прибыли несколько бригад медиков и пожарных.
После ликвидации пожара спасатели установили, что в квартире, где спал мужчина, не было установлено дымового детектора. Он мог бы своевременно сообщить о задымлении и, возможно, разбудить мужчину, тем самым предотвратив трагедию.