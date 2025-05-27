Под Добеле после визита к однокласснику и душевных разговоров мужчина расстался с жизнью

Поздней ночью от крепкого сна Ояра разбудила соседка, сообщив, что в одной из квартир, возможно, что-то горит. Прибывшие спасатели обнаружили, что в квартире на втором этаже горит диван — тот самый, на котором разместился одноклассник Ояра, приехавший в гости из пансионата, сообщает «Degpunktā».