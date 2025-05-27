Придется противостоять еще несколько лет: латвийский генерал сделал предупреждение о нелегальных мигрантах
На фоне растущего давления нелегальных мигрантов на латвийскую границу ситуация остается напряженной. Генерал Гунтис Пуятс предупреждает, что проблема может сохраняться еще несколько лет, требуя усиленных мер безопасности и оперативного реагирования со стороны властей.
Давление нелегальных мигрантов из Беларуси и косвенно из России на латвийскую границу может продолжаться еще несколько лет, заявил во вторник в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) генерал Гунтис Пуятс.
Пуятс отметил, что апрель и май были для ГПО месяцами очень интенсивной работы, так как ежедневно выявлялось около 70 нелегальных нарушителей границы, или от 1 500 до 2 000 таких людей в месяц.
В понедельник было пресечено 32 попытки незаконно пересечения латвийско-белорусской границы, а всего с начала года 3895. Ранее ГПО сообщала, что по гуманитарным соображениям Латвия приняла в этом году более 50 человек, но сегодня учреждение уточнило, что таких случаев было намного меньше - всего 12. Данные были уточнены "после выяснения обстоятельств и проведения процессуальных действий". Сейчас проблем больше, чем год назад, добавил Пуятс. Он не ожидает, что число нелегальных мигрантов уменьшится летом или в ближайшие годы.
В этих условиях очевидно, что правительство продлит особый режим безопасности на белорусской границе, сказал Пуятс, признав при этом, что, возможно, придется принять решение и о более жестких мерах.