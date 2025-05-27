Придется противостоять еще несколько лет: латвийский генерал сделал предупреждение о нелегальных мигрантах
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Придется противостоять еще несколько лет: латвийский генерал сделал предупреждение о нелегальных мигрантах

Отдел новостей

LETA

На фоне растущего давления нелегальных мигрантов на латвийскую границу ситуация остается напряженной. Генерал Гунтис Пуятс предупреждает, что проблема может сохраняться еще несколько лет, требуя усиленных мер безопасности и оперативного реагирования со стороны властей.

Давление нелегальных мигрантов из Беларуси и косвенно из России на латвийскую границу может продолжаться еще несколько лет, заявил во вторник в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) генерал Гунтис Пуятс.

Пуятс отметил, что апрель и май были для ГПО месяцами очень интенсивной работы, так как ежедневно выявлялось около 70 нелегальных нарушителей границы, или от 1 500 до 2 000 таких людей в месяц.

В понедельник было пресечено 32 попытки незаконно пересечения латвийско-белорусской границы, а всего с начала года 3895. Ранее ГПО сообщала, что по гуманитарным соображениям Латвия приняла в этом году более 50 человек, но сегодня учреждение уточнило, что таких случаев было намного меньше - всего 12. Данные были уточнены "после выяснения обстоятельств и проведения процессуальных действий". Сейчас проблем больше, чем год назад, добавил Пуятс. Он не ожидает, что число нелегальных мигрантов уменьшится летом или в ближайшие годы.

В этих условиях очевидно, что правительство продлит особый режим безопасности на белорусской границе, сказал Пуятс, признав при этом, что, возможно, придется принять решение и о более жестких мерах.

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