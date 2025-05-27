Придется противостоять еще несколько лет: латвийский генерал сделал предупреждение о нелегальных мигрантах

В понедельник было пресечено 32 попытки незаконно пересечения латвийско-белорусской границы, а всего с начала года 3895. Ранее ГПО сообщала, что по гуманитарным соображениям Латвия приняла в этом году более 50 человек, но сегодня учреждение уточнило, что таких случаев было намного меньше - всего 12. Данные были уточнены "после выяснения обстоятельств и проведения процессуальных действий". Сейчас проблем больше, чем год назад, добавил Пуятс. Он не ожидает, что число нелегальных мигрантов уменьшится летом или в ближайшие годы.