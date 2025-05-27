В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов - в больницах десятки человек, в том числе дети

На место происшествия прибыли экстренные службы, пострадавшие были доставлены в больницы на машинах скорой помощи. Всего в разные больницы Ливерпуля были госпитализированы 27 человек. Сотрудники скорой помощи сообщили, что из 27 госпитализированных четверо - дети. Один ребенок и один взрослый находятся в тяжелом состоянии. Четырех человек, заблокированных под автомобилем, пришлось освобождать пожарным.