В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов - в больницах десятки человек, в том числе дети
фото: AP/Scanpix
Из 27 госпитализированных четверо - дети. Один ребенок и один взрослый находятся в тяжелом состоянии.
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В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов - в больницах десятки человек, в том числе дети

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В Ливерпуле в понедельник во время парада, посвященного победе футбольного клуба "Ливерпуль" в английской Премьер-лиге, автомобиль въехал в толпу пешеходов, ранив как минимум 27 человек, двое из которых получили серьезные ранения.

После наезда на пешеходов, который полиция охарактеризовала как "серьезный инцидент", автомобиль остановился, а его водитель был задержан. Полиция графства Мерсисайд заявила, что подозреваемый — 53-летний белый мужчина, британец, житель одного из районов Ливерпуля. Полиция добавила, что проводится расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

На месте происшествия полиции оказывали поддержку сотрудники антитеррористических подразделений, однако полиция не считает данный инцидент террористически мотивированным.

В понедельник в интернете появилось видео происшествия, на котором видно, как автомобиль ускоряется и врезается в пешеходов с обеих сторон улицы. Сразу после этого машину окружила полиция, а собравшаяся толпа пыталась остановить водителя, которого в итоге задержали.

На место происшествия прибыли экстренные службы, пострадавшие были доставлены в больницы на машинах скорой помощи. Всего в разные больницы Ливерпуля были госпитализированы 27 человек. Сотрудники скорой помощи сообщили, что из 27 госпитализированных четверо - дети. Один ребенок и один взрослый находятся в тяжелом состоянии. Четырех человек, заблокированных под автомобилем, пришлось освобождать пожарным.

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