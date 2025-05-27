В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов - в больницах десятки человек, в том числе дети
В Ливерпуле в понедельник во время парада, посвященного победе футбольного клуба "Ливерпуль" в английской Премьер-лиге, автомобиль въехал в толпу пешеходов, ранив как минимум 27 человек, двое из которых получили серьезные ранения.
После наезда на пешеходов, который полиция охарактеризовала как "серьезный инцидент", автомобиль остановился, а его водитель был задержан. Полиция графства Мерсисайд заявила, что подозреваемый — 53-летний белый мужчина, британец, житель одного из районов Ливерпуля. Полиция добавила, что проводится расследование для установления всех обстоятельств происшествия.
May 26, 2025; LIVERPOOL — a car drove into a crowd celebrating Liverpool Football Club's Premier League victory, injuring dozens of people. pic.twitter.com/oZ44ALRCEP— $olaire (@SolaireWTS) May 27, 2025
На месте происшествия полиции оказывали поддержку сотрудники антитеррористических подразделений, однако полиция не считает данный инцидент террористически мотивированным.
В понедельник в интернете появилось видео происшествия, на котором видно, как автомобиль ускоряется и врезается в пешеходов с обеих сторон улицы. Сразу после этого машину окружила полиция, а собравшаяся толпа пыталась остановить водителя, которого в итоге задержали.
#ÚLTIMAHORA ⚠️ MOMENTO DEL ATROPELLO MASIVO EN #LIVERPOOL.#liverpoolparade #dalestreet pic.twitter.com/rdkptK3tCO— eSPAINews (@eSPAINews_) May 26, 2025
На место происшествия прибыли экстренные службы, пострадавшие были доставлены в больницы на машинах скорой помощи. Всего в разные больницы Ливерпуля были госпитализированы 27 человек. Сотрудники скорой помощи сообщили, что из 27 госпитализированных четверо - дети. Один ребенок и один взрослый находятся в тяжелом состоянии. Четырех человек, заблокированных под автомобилем, пришлось освобождать пожарным.