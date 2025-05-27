Спят ли они спокойно? В VID отчитались, сколько латвийцы должны государству по налогам
Налоговая задолженность в Латвии продолжает расти, достигнув 845,47 млн евро к маю 2025 года. Несмотря на попытки регулирования, долги предприятий и граждан увеличиваются, что подчеркивает необходимость новых решений для финансовой стабильности.
В начале мая этого года общая сумма налоговых долгов в Латвии, включая текущие, приостановленные и продленные долги, составила 845,47 млн евро, что на 0,8% больше, чем месяцем ранее, и на 0,1% больше, чем в начале года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (VID, СГД). На 1 января 2025 года общая сумма налоговых долгов в Латвии составляла 844,276 млн евро.
Среди них долги в основной государственный бюджет на 1 мая 2025 года составили 349,61 млн евро, что на 1,2% больше, чем месяцем ранее, долги в бюджеты самоуправлений составили 298,941 млн евро, что также на 0,4% меньше, чем месяцем ранее, а долги по взносам социального страхования - 196,918 млн евро, что на 1,8% больше.
Текущая задолженность, на которую начисляются пени за просрочку платежей, составила 61,9% от общей суммы, или 523,674 млн евро.
Данные VID также показывают, что на 1 мая этого года 1,405 млн евро долгов считались безнадежными - эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации.
Подлежащими взысканию было признано 522,27 млн евро долгов, в том числе 230,118 млн евро долгов, которые были фактически взысканы, и 292,152 млн евро долгов, которые не были фактически взысканы. Из 292,089 млн евро долгов, признанных фактически невозвратными, у должников нет средств или активов для принудительного взыскания, а по 62,2 тыс. евро истек срок давности.
По состоянию на 1 мая этого года были продлены задолженности на общую сумму 117,613 млн евро, что на 21,9 % больше, чем в начале года. Сумма приостановленных долгов, по которым начисление пеней за просрочку платежей было приостановлено на начало мая этого года, составила 204,182 млн евро - эта сумма состояла из долгов компаний, признанных неплатежеспособными.