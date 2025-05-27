Спят ли они спокойно? В VID отчитались, сколько латвийцы должны государству по налогам

По состоянию на 1 мая этого года были продлены задолженности на общую сумму 117,613 млн евро, что на 21,9 % больше, чем в начале года. Сумма приостановленных долгов, по которым начисление пеней за просрочку платежей было приостановлено на начало мая этого года, составила 204,182 млн евро - эта сумма состояла из долгов компаний, признанных неплатежеспособными.