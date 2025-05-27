Райвис Кронбергс: на тропе войны с бюрократией

«Параллельно в Министерстве финансов действует группа, занимающаяся упрощением процедур закупок и работы с фондами. Ей мы передали предложения, касающиеся этих сфер. Министерство экономики уже многое сделало в области строительства, и их инициативы перекрываются с нашими. У Министерства земледелия много предложений по вопросам надзора и объединения функций учреждений, чтобы к фермеру или лесоводу не приезжали одна за другой несколько контролирующих инстанций. Я мог бы продолжить список — не стоит думать, будто все началось только с распоряжения премьер-министра», — подчеркивает Кронбергс.