Райвис Кронбергс: на тропе войны с бюрократией
«Бюрократия — это не ругательное слово. Государственное управление должно иметь четкую вертикаль. Мы живем в демократическом и парламентском государстве. Но при этом необходимо системно работать над тем, чтобы госаппарат был эффективным, ведь это оказывает важное и позитивное влияние на предпринимательство и экономическое развитие страны», — говорит директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс, который по поручению премьер-министра возглавляет рабочую группу по снижению бюрократии. В интервью журналу Likums un Taisnība он рассказал, что конкретно планируется сделать.
Из примерно 200 полученных предложений по снижению бюрократии рабочая группа отобрала для немедленной реализации только 20. Это может показаться немного, но Райвис Кронбергс поясняет, что в процесс вовлечены и другие ведомства.
«Параллельно в Министерстве финансов действует группа, занимающаяся упрощением процедур закупок и работы с фондами. Ей мы передали предложения, касающиеся этих сфер. Министерство экономики уже многое сделало в области строительства, и их инициативы перекрываются с нашими. У Министерства земледелия много предложений по вопросам надзора и объединения функций учреждений, чтобы к фермеру или лесоводу не приезжали одна за другой несколько контролирующих инстанций. Я мог бы продолжить список — не стоит думать, будто все началось только с распоряжения премьер-министра», — подчеркивает Кронбергс.
Сокращение бюрократии часто ассоциируется с уменьшением количества госслужащих. Кронбергс отвечает на это так: «Такое нельзя делать механически. Во время кризиса 2008–2009 годов это уже пытались реализовать — просто сокращали количество сотрудников. Но в итоге часть из них пришлось вновь принимать на работу, потому что государство не справлялось с обеспечением своих функций».
Он рассказывает, как действовал сам: если сотрудник увольнялся, сразу никого нового не нанимали. Вместо этого он обсуждал с руководителем подразделения, можно ли распределить обязанности ушедшего между оставшимися. «Так нам удалось сэкономить немало человеческих ресурсов в системе юстиции — за пару лет мы сократили число сотрудников на шесть процентов», — делится Кронбергс. Даже с дополнительными выплатами за новые обязанности это все равно оказалось выгодно.
Подробнее читайте в большом интервью с Райвисом Кронбергсом в новом номере журнала Likums un Taisnība, где основное внимание уделено сокращению бюрократии.