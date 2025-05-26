Еврокомиссар: 450 млн европейцев не должны просить 340 млн американцев защитить их от 140 млн россиян

Он подчеркнул важность инвестиций в собственную оборонную промышленность и необходимость стратегического лидерства в Европе. "Это требует очень четкого стратегического понимания от лидеров и глав государств, а также реальных решений... Мы должны развивать собственное производство. Это наша общая задача, и мы над этим работаем", – добавил он.