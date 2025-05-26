Еврокомиссар: 450 млн европейцев не должны просить 340 млн американцев защитить их от 140 млн россиян
Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС быть готовыми к уменьшению военного присутствия США на континенте и самостоятельно усиливать оборонные возможности.
Андрюс Кубилюс подчеркнул, что в долгосрочной перспективе присутствие США в европейской обороне, вероятно, уменьшится, поскольку американцы больше сосредоточатся на Индо-Тихоокеанском регионе. "Мы должны осознавать постоянное уменьшение участия США в европейской безопасности и быть готовыми взять на себя ответственность", – заявил еврокомиссар в интервью литовскому вещателю LRT, пишет "Европейская правда".
"Я постоянно повторяю цифры: 450 миллионов европейцев не должны умолять 340 миллионов американцев защитить Европу от 140 миллионов россиян, которые не могут справиться с 38 миллионами украинцев", – добавил Кубилюс.
Он подчеркнул важность инвестиций в собственную оборонную промышленность и необходимость стратегического лидерства в Европе. "Это требует очень четкого стратегического понимания от лидеров и глав государств, а также реальных решений... Мы должны развивать собственное производство. Это наша общая задача, и мы над этим работаем", – добавил он.