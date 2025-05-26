Как Банк Латвии стремится сократить бюрократию

«Мы также призываем прислушиваться к мнению предпринимателей, ведь именно они ежедневно сталкиваются с бюрократическими требованиями, видят, что чрезмерно, а что можно было бы упростить или устранить. И эти предложения нужно реализовывать как можно быстрее. Например, в строительстве хорошо известны проблемные вопросы, но движение в их решении — недостаточно быстрое», — признал Казакс.