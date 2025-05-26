Как Банк Латвии стремится сократить бюрократию
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, отвечая на вопрос о сокращении бюрократии, отметил: «Что касается Банка Латвии, вопросы эффективности — это часть повседневной "гигиены". Мы регулярно сами оцениваем свою работу и прислушиваемся к предложениям финансовой отрасли о том, как улучшить нашу деятельность. Это будет продолжаться и в будущем».
В качестве примера проделанной работы Мартиньш Казакс упомянул, что в рамках процесса интеграции Банка Латвии и Комиссии по финансовым и капитальным рынкам в 2024 году было пересмотрено содержание нормативных актов, регулирующих деятельность финансового сектора, и их количество было сокращено примерно на 20%.
«Мы также призываем прислушиваться к мнению предпринимателей, ведь именно они ежедневно сталкиваются с бюрократическими требованиями, видят, что чрезмерно, а что можно было бы упростить или устранить. И эти предложения нужно реализовывать как можно быстрее. Например, в строительстве хорошо известны проблемные вопросы, но движение в их решении — недостаточно быстрое», — признал Казакс.
Говоря о созданной правительством рабочей группе по сокращению бюрократии, которую возглавил директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс, Банк Латвии подчеркивает:
«Банк Латвии был привлечен к созданию этой группы в качестве экспертов и аналитиков, а не как целевое учреждение, деятельность которого должна рассматриваться в контексте этой группы. Поэтому по этим вопросам следует обращаться в Государственную канцелярию и к предпринимательским организациям, которые возглавляли рабочую группу, а также в Государственный контроль».
Подробнее о планах по сокращению бюрократии и мнениях экспертов читайте в новом номере журнала Likums un Taisnība.