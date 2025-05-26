Попытка номер 5! Дом Москвы снова не удалось продать

Согласно распоряжению Кабинета министров от 28 марта 2024 года VNĪ поручено выставить этот объект для продажи на аукцион. Объект недвижимости на улице Марияс, 7 состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и расположенного на нем пятиэтажного здания площадью 4482,4 квадратных метра.