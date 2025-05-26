На международных соревнованиях спортсмены из Литвы отказались вставать на пьедестал с россиянами

В играх, которые проходят в Тайбэе с 17 по 30 мая, принимают участие около 25 000 завершивших активную спортивную деятельность мастеров, в них было разрешено участвовать и представителям России. «Были и наши недружественные российские соседи, они участвовали под флагами. Нам пришлось соревноваться с ними в одной эстафете. Мы решили не подниматься с ними на пьедестал, а прийти отдельно и чтобы нас наградили отдельно», — рассказала порталу пловчиха Лина Белинене.