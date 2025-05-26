Трамп отложил введение 50% тарифов на импорт из ЕС до 9 июля
фото: Andrew Leyden/ZUMA / SplashNews.com/ Vida Press
Дональд Трамп.
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Трамп отложил введение 50% тарифов на импорт из ЕС до 9 июля

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложит введение 50% тарифов на импорт из Европейского союза (ЕС) до 9 июля, чтобы дать время для переговоров.

Такого соглашения Дональд Трамп достиг в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в воскресенье вечером.

По словам Трампа, фон дер Ляйен сказала ему, что «хочет приступить к серьезным переговорам». «Им придется это сделать», — сказал Трамп журналистам в Морристауне, штат Нью-Джерси, перед посадкой на самолет для возвращения в Вашингтон.

В пятницу Трамп угрожал ввести 50% тариф на импорт из ЕС с 1 июня. В своей социальной сети он выразил недовольство тем, что торговые переговоры с ЕС «никуда не продвигаются».

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с Трампом написала в социальной сети X в воскресенье вечером, что «Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры». «Чтобы достичь хорошего соглашения, нам нужно время до 9 июля», — отметила президент ЕК.

Она также подчеркнула, что ЕС и США «связывают самые важные и тесные торговые отношения в мире».

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