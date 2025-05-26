Трамп отложил введение 50% тарифов на импорт из ЕС до 9 июля

По словам Трампа, фон дер Ляйен сказала ему, что «хочет приступить к серьезным переговорам». «Им придется это сделать», — сказал Трамп журналистам в Морристауне, штат Нью-Джерси, перед посадкой на самолет для возвращения в Вашингтон.