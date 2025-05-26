Трамп отложил введение 50% тарифов на импорт из ЕС до 9 июля
Президент США Дональд Трамп заявил, что отложит введение 50% тарифов на импорт из Европейского союза (ЕС) до 9 июля, чтобы дать время для переговоров.
Такого соглашения Дональд Трамп достиг в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в воскресенье вечером.
По словам Трампа, фон дер Ляйен сказала ему, что «хочет приступить к серьезным переговорам». «Им придется это сделать», — сказал Трамп журналистам в Морристауне, штат Нью-Джерси, перед посадкой на самолет для возвращения в Вашингтон.
В пятницу Трамп угрожал ввести 50% тариф на импорт из ЕС с 1 июня. В своей социальной сети он выразил недовольство тем, что торговые переговоры с ЕС «никуда не продвигаются».
В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с Трампом написала в социальной сети X в воскресенье вечером, что «Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры». «Чтобы достичь хорошего соглашения, нам нужно время до 9 июля», — отметила президент ЕК.
Она также подчеркнула, что ЕС и США «связывают самые важные и тесные торговые отношения в мире».