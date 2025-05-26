Обсуждается реформа пенсий по выслуге лет: возраст и стаж могут вырасти
Хотя о необходимости реформы пенсий по выслуге лет говорят уже давно, никаких политических решений до сих пор не принято. Как сообщает передача Латвийского телевидения "de facto", возможные изменения могут быть рассмотрены в процессе разработки бюджета на следующий год.
Некоторые варианты реформы предполагают повышение возрастного порога и стажа для получения пенсии по выслуге лет, а также сокращение круга ее получателей, пишет Lsm.lv.
Общий пенсионный возраст в стране постепенно повышался и в этом году достиг 65 лет, а возраст выход на пенсию по выслуге лет не менялся - в прошлом году эти пенсии назначались в среднем работникам в возрасте около 50 лет. Артистам и сотрудникам органов внутренних дел пенсии по выслуге обычно назначаются немного раньше, а судьям, дипломатам, сотрудникам Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и работникам скорой помощи - примерно в 60 лет. По данным Государственного агентства социального страхования, средний размер пенсии по выслуге лет в марте этого года составлял 900 евро, тогда как пенсии по старости - 622 евро. В прошлом году самые большие пенсии по выслуге лет были у судей (3215 евро) и прокуроров (2854 евро), а самые низкие - у артистов (745 евро)
Право на пенсии по выслуге лет имеют не только спасатели и военные, но и, например, бухгалтеры и делопроизводители БПБК, и бюро хочет, чтобы все его сотрудники сохранили право на эти пенсии и в дальнейшем. Государственный контроль ранее указал, что 70% получателей таких пенсий продолжают работать. Глава Госконтроля Эдгар Корчагин пообещал этим летом подать в правительство и Сейму свои предложения по реформированию системы пенсий по выслуге лет.