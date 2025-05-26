Обсуждается реформа пенсий по выслуге лет: возраст и стаж могут вырасти

Общий пенсионный возраст в стране постепенно повышался и в этом году достиг 65 лет, а возраст выход на пенсию по выслуге лет не менялся - в прошлом году эти пенсии назначались в среднем работникам в возрасте около 50 лет. Артистам и сотрудникам органов внутренних дел пенсии по выслуге обычно назначаются немного раньше, а судьям, дипломатам, сотрудникам Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и работникам скорой помощи - примерно в 60 лет. По данным Государственного агентства социального страхования, средний размер пенсии по выслуге лет в марте этого года составлял 900 евро, тогда как пенсии по старости - 622 евро. В прошлом году самые большие пенсии по выслуге лет были у судей (3215 евро) и прокуроров (2854 евро), а самые низкие - у артистов (745 евро)