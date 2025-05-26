Утечка документов: пророссийские активисты в Латвии обходят санкции и получают деньги Кремля

В апреле этого года руководство фонда провело очередное заседание по рассмотрению заявок, приняв решения по 36 проектам - о проведении конференции о геноциде славянских народов в Сербии, о мероприятии в Греции по случаю 9 мая, о выделении средств русской общине в Германии и других странах. Рассматривались также проекты, нацеленные на балтийские страны. Фонд решил выделить финансирование для пропагандистских каналов в Telegram, чтобы жители стран Балтии получали "правдивую" информацию. Также будет издана книга об истории Латвии, которую напишет Максим Григорьев, руководитель малоизвестного российского Фонда исследования проблем демократии. Книгу направят в зарубежные учебные заведения и будут распространять в академических кругах.