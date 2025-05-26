Утечка документов: пророссийские активисты в Латвии обходят санкции и получают деньги Кремля
Пророссийские активисты в Латвии годами получали финансирование от созданного под эгидой Кремля Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Служба государственной безопасности отмечает, что под прикрытием этого фонда часто действуют российские спецслужбы.
Два года назад против фонда были введены санкции, однако поток средств не прекратился. В руках международной команды журналистов оказалось около 50 тысяч писем и документов фонда. Вместе с балтийским центром журналистских расследований Re:Baltica материалы анализировала и передача TV3 "Ничего личного". В распоряжение передачи попали документы, свидетельствующие о том, что активисты, обвиняемые в Латвии в шпионаже, разжигании вражды и других преступлениях, продолжают получать гранты Кремля для оплаты адвокатов.
В апреле этого года руководство фонда провело очередное заседание по рассмотрению заявок, приняв решения по 36 проектам - о проведении конференции о геноциде славянских народов в Сербии, о мероприятии в Греции по случаю 9 мая, о выделении средств русской общине в Германии и других странах. Рассматривались также проекты, нацеленные на балтийские страны. Фонд решил выделить финансирование для пропагандистских каналов в Telegram, чтобы жители стран Балтии получали "правдивую" информацию. Также будет издана книга об истории Латвии, которую напишет Максим Григорьев, руководитель малоизвестного российского Фонда исследования проблем демократии. Книгу направят в зарубежные учебные заведения и будут распространять в академических кругах.
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников был основан в 2011 году по указу тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. Он финансируется из бюджета РФ и находится в подчинении МИДа. Примерно пятая часть грантов фонда выделяется на работу в странах Балтии, однако с лета 2023 года это незаконно, поскольку фонд попал под санкции Европейского союза. Тем не менее утечка документов свидетельствует о том, что фонд продолжает финансировать проекты в Латвии.