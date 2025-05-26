С 31 мая - летнее расписание поездов; будет введен 15-минутный интервал движения электричек в Юрмалу

Чтобы сделать поездки еще проще, на Юрмальском направлении будет введен график движения с интервалом 15 минут. Это позволит пассажирам легче планировать повседневные дела и стимулирует более спонтанные поездки на поезде. На маршруте Рига–Дубулты–Рига в будние дни расписание будет дополнено 12-ю рейсами, а в выходные – 22-мя рейсами.