Ужас в Швейцарии: рядом с фешенебельным курортом нашли тела пяти погибших лыжников

После этого начались поиски с воздуха и земли, в результате которых тела были найдены на леднике Адлер, расположенном ниже вершины, сообщила полиция кантона Вале. По данным властей, три тела были обнаружены в одной высокогорной зоне, а два других — выше, на заснеженном участке горы. Предполагается, что все пятеро путешествовали вместе, однако их личности пока не установлены. Прокуратура Швейцарии уже начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства трагедии. Следствие также будет учитывать погодные условия и уровень лавинной опасности в регионе. Национальная принадлежность погибших пока не раскрывается.