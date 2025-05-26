Ужас в Швейцарии: рядом с фешенебельным курортом нашли тела пяти погибших лыжников
На леднике вблизи роскошного швейцарского курорта Церматт обнаружены тела пяти лыжников.
О трагедии стало известно после того, как два туриста сообщили об обнаружении нескольких заброшенных пар лыж в районе горы Римпфишхорн, высотой около 4000 метров, в Валейских Альпах.
После этого начались поиски с воздуха и земли, в результате которых тела были найдены на леднике Адлер, расположенном ниже вершины, сообщила полиция кантона Вале. По данным властей, три тела были обнаружены в одной высокогорной зоне, а два других — выше, на заснеженном участке горы. Предполагается, что все пятеро путешествовали вместе, однако их личности пока не установлены. Прокуратура Швейцарии уже начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства трагедии. Следствие также будет учитывать погодные условия и уровень лавинной опасности в регионе. Национальная принадлежность погибших пока не раскрывается.
Церматт — один из самых престижных горнолыжных курортов Швейцарии, пользующийся популярностью среди состоятельных туристов из Европы. Гора Римпфишхорн, расположенная к востоку от курорта, у границы с Италией, считается сложным маршрутом, на прохождение которого требуется около пяти часов от альпийского приюта.
По информации местных СМИ, в субботу днем к месту происшествия был направлен спасательный вертолет компании Air Zermatt. Спасатели обнаружили тела на лавинном конусе, среди снега и обломков, оставшихся, по всей видимости, после снежного обвала. По данным местной прессы, в прошлом месяце из-за экстремальных погодных условий курорт Церматт на время оказался недоступным, что также привело к ряду лавин.