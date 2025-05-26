Начались погодные изменения - на Латвию надвигается первая волна жары

Мартин Бергштейн в соцсетях сообщил, что сейчас поток холодного воздуха из Арктики, который ранее оказывал влияние на наш регион, прекратился. Однако приток очень теплого воздуха пока еще не наблюдается – воздушная масса будет прогреваться на месте. Это уже заметно - в ближайшие дни воздух прогреется до +19...+22°C днем, а ночные минимальные температуры будут становиться все выше с каждым последующим днем. Кроме того, заморозков больше не ожидается.