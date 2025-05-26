Начались погодные изменения - на Латвию надвигается первая волна жары
Как и прогнозировалось ранее, в настоящее время начинаются значительные изменения атмосферной циркуляции, которые могут привести к существенным переменам в погоде в нашем регионе. По словам синоптика Мартина Бергштейна, в начале июня в Латвии, возможно, придет первая летняя жара.
Мартин Бергштейн в соцсетях сообщил, что сейчас поток холодного воздуха из Арктики, который ранее оказывал влияние на наш регион, прекратился. Однако приток очень теплого воздуха пока еще не наблюдается – воздушная масса будет прогреваться на месте. Это уже заметно - в ближайшие дни воздух прогреется до +19...+22°C днем, а ночные минимальные температуры будут становиться все выше с каждым последующим днем. Кроме того, заморозков больше не ожидается.
С началом июня ситуация может измениться в сторону более летней и жаркой погоды – сейчас прогнозы начинают показывать явные сигналы на распространение антициклона из Южной Европы дальше на север. Это приведет к притоку очень теплой, даже жаркой воздушной массы в наш регион. Пока прогнозы остаются изменчивыми, но важно то, что вероятность такого сценария в прогнозах уже достаточно заметна, сообщил Бергштейн.