Финансовая грамотность в Латвии: почему просто храня свои деньги, вы теряете их

Андрус Вахер подчеркнул важность долгосрочного подхода к инвестициям. «Нужно мыслить временным горизонтом не в год, не в три и даже не в пять лет, а на 20–30 лет вперед», — отметил он. Эксперты также подчеркивают: начать инвестировать можно даже с небольшой суммы. Главное — делать это регулярно. Со временем даже маленькие, но систематические вложения могут принести ощутимый результат.