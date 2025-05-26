Финансовая грамотность в Латвии: почему просто храня свои деньги, вы теряете их
Согласно последним данным, почти 81% родителей в Латвии считают важным обучать детей финансовой грамотности. Однако реальность показывает, что молодежь пока слабо ориентируется в базовых понятиях. Почему знания отстают от осознания важности и что с этим делать?
Как подчеркнул Олег Андреев, руководитель направления сбережений, инвестиций и пенсионного обеспечения SEB banka, недостаточная финансовая грамотность — серьезная проблема, особенно в условиях рыночной экономики. Он отметил, что люди часто не осознают влияние инфляции на свои накопления. «За последние пять лет инфляция в Латвии составила порядка 35–36%. Это значит, что те, кто просто хранил деньги на счету или в наличных, фактически потеряли треть своей покупательной способности», — объяснил Андреев.
В то же время, по его словам, те, кто инвестировал в международные фондовые индексы, смогли не только сохранить, но и приумножить свои средства, сообщает LSM+.
Директор латвийского Investoru klubs Андрус Вахер считает, что для эффективного управления личными финансами необходимо не только желание, но и знания. Он советует начинать с чтения профильной литературы и общения с людьми, имеющими опыт в этой сфере. Олег Андреев добавляет, что необязательно становиться профессиональным трейдером — можно обратиться в свой банк, который поможет организовать инвестиции и будет управлять активами от имени клиента.
Специалисты сходятся во мнении, что обучать основам финансов следует уже в школьные годы. Это позволит сформировать у будущих взрослых понимание того, как работают деньги, как защищать свои средства от инфляции и как планировать долгосрочные цели.
Андрус Вахер подчеркнул важность долгосрочного подхода к инвестициям. «Нужно мыслить временным горизонтом не в год, не в три и даже не в пять лет, а на 20–30 лет вперед», — отметил он. Эксперты также подчеркивают: начать инвестировать можно даже с небольшой суммы. Главное — делать это регулярно. Со временем даже маленькие, но систематические вложения могут принести ощутимый результат.