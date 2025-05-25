В понедельник в Латвии потеплеет до +21 градуса

Днем в понедельник в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны прояснения. В восточных районах периодически будут идти дожди, в отдельных местах на западе также возможны небольшие осадки. В самых восточных районах страны возможны грозы. Ветер останется слабым, а температура воздуха поднимется до +16...+21°, на побережье Курземе и в восточных районах страны будет немного прохладнее — около +14...+16°.