В понедельник в Латвии потеплеет до +21 градуса
В Латвии на западе ночью будет ясно, тогда как восточные районы останутся облачными с дождями. Днем температура поднимется до +16...+21°, в Риге – до +20°, без осадков.
В ночь на понедельник в западной части Латвии небо начнет проясняться, однако в восточных районах оно останется преимущественно облачным, и местами возможны осадки. Будет дуть слабый ветер, а в восточной части страны местами может образоваться туман. Температура воздуха ночью опустится не ниже +5...+10°.
В Риге ночь пройдет спокойно: небо прояснится, осадков не ожидается. Ветер будет слабым, а температура опустится до +7...+9°.
Днем в понедельник в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны прояснения. В восточных районах периодически будут идти дожди, в отдельных местах на западе также возможны небольшие осадки. В самых восточных районах страны возможны грозы. Ветер останется слабым, а температура воздуха поднимется до +16...+21°, на побережье Курземе и в восточных районах страны будет немного прохладнее — около +14...+16°.
В Риге утро и первая половина дня будут солнечными и ясными, однако к полудню и после него небо начнет затягиваться облаками. Несмотря на это, осадков не прогнозируется. Максимальная температура воздуха составит около +20°, ветер останется слабым.
В полдень и после обеда, когда будет светить солнце, уровень ультрафиолетового излучения будет средне-высоким. Поэтому рекомендуется избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, чтобы защитить кожу и здоровье.